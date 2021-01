Lockdown in England vielleicht bis März

London. Der am Montag angekündigte Lockdown in England könnte noch bis März andauern. Der britische Staatssekretär Michael Gove sagte dem Sender Sky News am Dienstag, es sei nicht »mit Sicherheit« vorherzusagen, ob die bislang für sechs Wochen angeordneten Einschränkungen dann aufgehoben werden könnten. Seit Dienstag sind die Schulen geschlossen, und für die rund 56 Millionen Engländer gilt eine Ausgangssperre. Auch Schottland, Wales und Nordirland haben strikte Lockdowns vorgesehen. Am Montag wurden fast 59.000 Neuinfektionen gemeldet, mehr als 75.000 Briten starben im Zusammenhang mit dem Virus. (AFP/jW)