Teneriffa: Flüchtlinge tot geborgen

Madrid. Nach der Ankunft ihres Bootes auf der kanarischen Insel Teneriffa konnten am Dienstag vier Geflüchtete nur noch tot geborgen werden. Drei weitere der insgesamt 47 Menschen an Bord wurden wegen akuten Sonnenbrands behandelt, wie die spanische Küstenwache mitteilte. Laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks war die Zahl der Geflüchteten, die 2020 auf den spanischen Kanarischen Inseln ankamen, mehr als achtmal so hoch wie 2019. Hunderte starben bei der Überfahrt oder gelten als vermisst. (Reuters/jW)