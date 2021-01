Italien: Geflüchtete auf Quarantäneschiff

Rom. Seenotretter der spanischen Organisation Open Arms haben in der Nacht zu Dienstag 265 gerettete Bootsflüchtlinge auf ein Quarantäneschiff vor der sizilianischen Küste gebracht. Schlechtes Wetter und die unruhige See hätten die gesamte Operation in die Länge gezogen und mühsam gemacht, schrieb die Organisation am Dienstag auf Twitter. Das Quarantäneschiff liegt vor dem Hafen der Stadt Porto Empedocle. Bei ihrem 79. Einsatz hatten die Helfer um den Jahreswechsel insgesamt 265 Menschen gerettet. Die Geflüchteten waren mitunter zwei Tage lang teils ohne Nahrung und Wasser auf dem Meer unterwegs gewesen. Die »Open Arms« war zuletzt das einzige Schiff, das im zentralen Mittelmeer in Seenot geratene Flüchtlinge aufnahm. (dpa/jW)