Studie: Wirtschaft erholt sich nur langsam

Düsseldorf. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nur langsam von der Coronakrise erholen. Zwar rechnen die Konjunkturforscher in ihrem am Dienstag veröffentlichten Ausblick auf 2021 selbst bei einer Verlängerung des Shutdowns bis Ende Januar in diesem Jahr noch mit einem Wirtschaftswachstum von »spürbar über vier Prozent«. Doch werde dies nicht ausreichen, um den tiefen Einbruch im Coronajahr 2020 vollständig auszugleichen. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2021 unter dem Vorkrisenniveau von 2019 bleiben. (dpa/jW)