Liebknecht-Luxemburg-Demonstration findet statt

Berlin. Die für den 10. Januar geplante Luxemburg-Liebknecht-Demonstration in Berlin findet auch in diesem Jahr statt. Das teilten die Organisatoren am Montag abend mit. In dem entsprechenden Beschluss des LL-Bündnisses, der jW vorliegt, heißt es, die Entscheidung sei nach »kontroverser Debatte« getroffen worden. Mit der Demonstration wird jährlich jeweils am zweiten Sonntag im Januar an die am 15. Januar 1919 ermordeten KPD-Gründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Die Demonstration beginnt am Sonntag um 10 Uhr in der Frankfurter Allee, Ecke Warschauer Straße. (jW)