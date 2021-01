Die richtige Mentalität

Berlin. Basketballmeister Alba Berlin ist mit einem überraschend klaren Sieg im Bundesligatopspiel gegen Bayern München in das neue Jahr gestartet. Die ersatzgeschwächten Albatrosse setzten sich am Sonntag in eigener Halle mit 85:72 (39:36) durch und holten sich den siebten Sieg im achten Spiel. Für die Bayern war es die zweite Niederlage im neunten Spiel, sie rutschten damit auf Tabellenrang fünf ab. Alba steht auf Platz vier. Bester Berliner war Louis Olinde mit 17 Punkten. »Wir sind als Team heute nicht mit der richtigen Mentalität ins Spiel gegangen«, sagte Bayern-Profi Paul Zipser nach der Partie. (dpa/jW)