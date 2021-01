Paris will Truppen in Sahelzone reduzieren

Paris. Frankreich wird seinen Truppeneinsatz in der Sahelzone nach Regierungsangaben »sehr wahrscheinlich« reduzieren. Verteidigungsministerin Florence Parly begründete dies in einem Interview der Zeitung Le Parisien (Montagausgabe) mit »wichtigen militärischen Erfolgen« im Rahmen des Militäreinsatzes »Barkhane« im vergangenen Jahr. Die Mission war im vergangenen Jahr um 600 auf 5.100 Soldaten aufgestockt worden. Über die künftige Truppenstärke solle bei einem für Februar in N’Djamena, der Hauptstadt des Tschad, geplanten Treffen Frankreichs mit den sogenannten G5-Sahelstaaten entschieden werden, kündigte Parly an. (AFP/jW)