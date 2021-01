US-Repräsentantenhaus konstituiert sich

Washington. Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Bei der konstituierenden Sitzung der Kongresskammer erreichte sie am Sonntag (Ortszeit) mit 216 Stimmen knapp die notwendige Mehrheit zur Wiederwahl für den Posten. Ihr Herausforderer, der Republikaner Kevin McCarthy, kam auf 209 Stimmen. Der Beginn der Legislaturperiode wurde vom Streit über den Ausgang der Präsidentenwahl überschattet. Als erste große Amtshandlung steht dem Kongress am Mittwoch eine Sitzung zur Zertifizierung der Wahlergebnisse bevor. Im Senat entscheidet sich erst bei den Stichwahlen im Bundesstaat Georgia an diesem Dienstag, wer künftig die Mehrheit in der Kammer haben wird. Zu vergeben sind noch zwei Sitze. Der Demokrat Joseph Biden wird am 20. Januar das Präsidentenamt von Donald Trump übernehmen. (dpa/jW)