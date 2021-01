Zahlreiche Tote nach Angriff in DR Kongo

Beni. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten mindestens 25 Zivilisten getötet worden. Örtliche Behördenvertreter machten am Freitag Kämpfer der Miliz »Alliierte Demokratische Kräfte« (ADF) für die Tat verantwortlich. Die Menschen seien am Donnerstag auf ihren Feldern in der Region Beni von den Angreifern »überrascht« worden, sagte Donat Kibuana, Verwalter der Region, der Nachrichtenagentur AFP. Die Armee habe die Leichen bei der Verfolgung von ADF-Kämpfern entdeckt. Ein weiterer Vertreter vor Ort sprach von »mindestens 30 Toten«. (AFP/jW)