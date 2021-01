Kim Jong Un dankt Bevölkerung

Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, hat der Bevölkerung in einem Neujahrsbrief für die Unterstützung der regierenden Partei der Arbeit Koreas in diesen »schwierigen Zeiten« gedankt. Der handgeschriebene Brief wurde am Freitag veröffentlicht, kurz vor einem wichtigen Parteikongress, bei dem die wirtschaftlichen Ziele des Landes festgelegt werden sollen. Der Neujahrsbrief erreichte die Nordkoreaner nach den Feierlichkeiten auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang, wo das neue Jahr mit Feuerwerk, Gesang und Tanz eingeleitet wurde. Kim wünschte der Bevölkerung in dem Brief, der von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde, Glück und Gesundheit und schrieb: »Auch im neuen Jahr werde ich hart arbeiten, um die neue Ära noch früher einzuleiten, in der die Ideale und Wünsche unseres Volkes in Erfüllung gehen werden.« Südkoreanischen Medien zufolge schickte zuletzt Kims Vater Kim Jong Il im Jahr 1995 eine Neujahrsbotschaft an das Volk. (AFP/jW)