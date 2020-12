Endlich eine Soap über

Berlin. »In der letzten Folge, nach über fünfeinhalb Stunden, kommen endlich die Sekretärinnen von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt zu Wort. Und sie packen aus: ›Seinen Cappuccino trinkt er nur mit frischer Vollmilch‹, verrät eine. ›H-Milch, das schmeckt er gleich raus‹, bestätigt eine andere. Ein Teufelskerl.«

So machte sich das Onlineportal Uebermedien.de am zweiten Weihnachtstag über eine TV-Serie lustig, die angeblich einen Blick in den Maschinenraum von Deutschlands lautestem und dreistestem Boulevardblatt wirft. Die von Amazon und Constantin Entertainment produzierte siebenteilige Reihe mit dem suggestiven Titel »Bild. Macht. Deutschland?« war am selben Tage gestartet worden. (jW)