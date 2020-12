Putin will gute Beziehungen zu Berlin

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat in Neujahrsschreiben an Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hoffnung auf eine Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit geäußert. Die russisch-deutschen Beziehungen seien »wichtig für beide Völker und haben eine große Bedeutung für die Stabilität und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent«, hieß es nach Angaben aus dem Kreml vom Mittwoch in den Schreiben. (dpa/jW)