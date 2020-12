Kuba will Bevölkerung bis Mitte 2021 impfen

Havanna. Kuba will noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres seine gesamte Bevölkerung mit einem selbst entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus schützen. Das Land könne »die kubanische Bevölkerung innerhalb des ersten Halbjahres 2021 gegen SARS-CoV-2 immunisieren«, sagte der Direktor des Finlay-Impfstoffinstituts, Vicente Vérez Bencomo, der Granma am Dienstag (Ortszeit). Zwei Impfstoffkandidaten, »Soberana 1« und »Soberana 2«, hätten in ersten Studien gute Ergebnisse erbracht. »Besonders Soberana 2 hat eine frühe Immunreaktion gezeigt, was es uns erlaubt, schneller mit Phase-II-Studien zu beginnen«, sagte Vérez. (AFP/jW)