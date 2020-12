Britisches Unterhaus stimmt »Brexit«-Vertrag zu

London. Das britische Unterhaus hat am Mittwoch für den »Brexit«-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gestimmt. Die Abgeordneten der ersten Kammer, des House of Commons, votierten mit großer Mehrheit für das entsprechende Ratifizierungsgesetz von Premierminister Boris Johnson. In Kraft treten sollte das Gesetz aber vermutlich erst nach Mitternacht, wenn auch das Oberhaus dafür gestimmt und Queen Elizabeth II. ihre formelle Zustimmung gegeben hat. Die EU-Spitze hatte den »Brexit«-Handelspakt am Morgen unterzeichnet. (dpa/jW)