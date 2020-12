In Coronakrise Frauen stärker benachteiligt

Düsseldorf/Frankfurt. In der Coronakrise müssen Frauen höhere Arbeitszeiteinbußen hinnehmen als Männer. Sie erhalten auch seltener Aufstockungen beim Kurzarbeitergeld, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung des DGB hervorgeht. Als wichtige Ursache gilt, dass Frauen in dem erneuten »Lockdown« zusätzliche Pflichten übernommen haben, etwa um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen. (dpa/jW)