Baku: Soldat bei Angriff getötet

Baku. Bei einem Gefecht zwischen aserbaidschanischen Streitkräften und »proarmenischen« Kämpfern ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Baku ein Soldat getötet worden. Ein weiterer Militär sei verletzt worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Demnach hatten die Kämpfer das Feuer auf die Soldaten eröffnet. Sechs der Angreifer seien getötet worden. Der Vorfall habe sich in der Nähe des Dorfes Agdam in einem an die Region Berg-Karabach angrenzenden Gebiet ereignet. (AFP/jW)