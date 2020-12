Bayern: IGM und BUND kooperieren

München. Die IG Metall, Bezirk Bayern, und der BUND – Naturschutz in Bayern e. V. wollen im Jahr 2021 ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren. Das teilten der IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn und der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die beiden Organisationen wollen demnach vor Ort regionale Dialoge beginnen mit dem Ziel, Zukunftsszenarien für den sozialökologischen Wandel zu entwickeln. Dabei sollen die Themen Mobilität der Zukunft, Energiewende und Klimaneutralität im Mittelpunkt stehen. Horn: »Die Fokussierung alleine auf ökonomische Interessen gefährdet die ökologische und soziale Transformation.« (jW)