Rückholflüge: Klagen gegen Rechnungen

Berlin. Einige der nach Ausbruch der Coronapandemie mit Chartermaschinen der Bundesregierung in aller Welt eingesammelten Reisenden weigern sich, sich an den Kosten zu beteiligen. Es gibt 60 Klagen gegen Zahlungsbescheide des Auswärtigen Amts, wie laut der Deutschen Presseagentur am Montag aus der Antwort von Staatssekretär Miguel Berger auf eine FDP-Anfrage hervorgeht. Das Auswärtige Amt hatte bis Ende ­April etwa 67.000 Menschen aus rund 65 Ländern zurückholen lassen. Ab Juni wurden diese zur Kasse gebeten. Knapp 40 Prozent der Kosten sollten die Passagiere tragen. (dpa/jW)