Kanzleramtschef: Lockdown wird wohl verlängert

Berlin. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hält eine Verlängerung der aktuellen Coronabeschränkungen über den 10. Januar hinaus für wahrscheinlich. »Ich rechne damit, dass wir zunächst am 5. Januar, wenn wir uns das nächste Mal treffen, das Ganze noch nicht genau beurteilen können und deswegen den Lockdown noch fortsetzen müssen«, sagte Braun am Montag in einem Interview mit RTL/N-TV. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem 10. Januar weitergeht. Die derzeitigen bundesweiten Einschränkungen mit der Schließung von Läden, Schulen und Kindergärten sind bislang bis zu diesem Tag befristet. (dpa/jW)