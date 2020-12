Israel greift Gazastreifen an

Tel Aviv. Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge in der Nacht zum Sonnabend mutmaßliche Stellungen der islamistischen Hamas in dem Palästinensergebiet angegriffen. Dies teilten teilten die israelischen Streitkräfte (IDF) am Morgen per Twitter mit. Die Hamas verurteilte die Angriffe als »barbarische Aggression«. Es seien eine Kinderklinik und ein Rehabilitationszentrum für Behinderte beschädigt worden, sagte Sprecher Hasem Kassem. Laut Al-Dschasira habe sich keine palästinensische Gruppe zu dem Raketenbeschuss bekannt. (dpa/jW)