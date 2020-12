Regierung in Bangui unter UN-Schutz gewählt

Bangui. In der Zentralafrikanischen Republik haben die Bürger am Sonntag ihre Stimme für einen neuen Präsidenten und das Parlament abgegeben. UN-Soldaten waren am Sonntag in der Hauptstadt Bangui an Wahllokalen stationiert, wie ein dpa-Reporter berichtete. Eine Allianz von Rebellen hatte sich in den vergangenen Tagen Kämpfe mit Einsatzkräften und UN-Soldaten geliefert und wird laut der UN-Mission Minusca von Expräsident François Bozizé unterstützt. Dessen Kandidatur war vom Verfassungsgericht zurückgewiesen worden. Ziel war demnach, den Wahlprozess in dem Land mit rund 4,7 Millionen Einwohnern zu stoppen. Stärkster Oppositionskandidat ist Exregierungschef Anicet-Georges Dologuélé, Staatschef Faustin Archange Touadéra bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. (dpa/jW)