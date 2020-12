EU startet zeitgleich mit Impfkampagne

Paris. In allen EU-Staaten hat am Sonntag die offizielle Impfkampagne mit dem Coronavakzin von Biontech und Pfizer begonnen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den gemeinsamen Impfbeginn als »berührenden Moment der Einigkeit«. Für die gesamte EU waren am Sonnabend die ersten Impfstoffdosen aus der Pfizer-Fabrik im belgischen Puurs ausgeliefert worden. Vereinzelt wurden erste Impfungen noch am selben Tag verabreicht. Neben Pflegeheimbewohnern in Sachsen-Anhalt erhielten auch Menschen in Ungarn und der Slowakei einen Tag vor dem offiziellen Impfstart in der EU das Vakzin. (AFP/jW)