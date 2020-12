Hintergründe von Explosion in Nashville unklar

Washington. Drei Tage nach der gewaltigen Explosion eines Wohnmobils in der US-Stadt Nashville im Bundesstaat Tennessee sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Medienberichte, wonach der mutmaßliche Bombenleger bei der Detonation getötet worden sein könnte, wollte die Polizei am Sonnabend (Ortszeit) nicht bestätigen. Am Explosionsort wurde nach Polizeiangaben jedoch Gewebe gefunden, bei dem es sich um menschliche Überreste handeln könnte. Das Wohnmobil, aus dem heraus zuvor per Lautsprecherdurchsage die Aufforderung zur Evakuierung erfolgt war, explodierte am frühen Freitag morgen im Zentrum von Nashville. Wegen der Warnung konnte die Gegend rechtzeitig geräumt werden, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Wucht der Explosion war gewaltig, Dutzende Häuser wurden schwer beschädigt. (AFP/jW)