Mosambik: Eine halbe Million Vertriebene

Maputo. Nach Attacken auf Städte und Dörfer im Norden Mosambiks ist die Zahl der Vertriebenen laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) auf gut eine halbe Million Menschen gestiegen. In der besonders betroffenen Provinz Cabo Delgado nahmen demnach in den vergangenen Tagen die Angriffe bewaffneter Gruppen deutlich zu, wie das UNHCR am Freitag mitteilte. Seit drei Jahren kommt es in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks zu brutalen Angriffen, unter anderem von Dschihadisten. (dpa/jW)