China: 50 Millionen Impfungen geplant

Beijing. China will bis Anfang Februar rund 50 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen. Vor der Hauptreisezeit des Jahres anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes am 11. Februar sollen rund 100 Millionen Dosen für eine Zweifachimpfung von Risikogruppen verteilt werden, berichtete die Hongkonger Zeitung South China Morning Post am Freitag. Die Impfstoffe stammten von den chinesischen Firmen Sinopharm und Sinovac. Bisher wurden schon mehr als eine Million Menschen in China geimpft. (dpa/jW)