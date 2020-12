Spanien: Justiz ermittelt gegen Exmilitärs

Madrid. Die spanische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere ehemalige Militärs wegen mutmaßlich verfassungsfeindlicher Chatnachrichten eingeleitet. In der Gruppe beim Messengerdienst Whats-App seien Aussagen veröffentlicht worden, »die völlig gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen« sowie »verschleierte Anspielungen auf einen Militärputsch« enthielten, teilte die Staatsanwaltschaft in Madrid am Donnerstag abend mit. In der Gruppe war darüber fabuliert worden, 26 Millionen Menschen zu erschießen. (AFP/jW)