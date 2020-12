Kuba: Gerardo Hernández in Staatsrat gewählt

Havanna. Gerardo Hernández, Held der Republik Kuba und einer der fünf kubanischen Antiterroragenten, die nach internationalen Protesten aus US-Gefängnissen entlassen worden waren, ist am Donnerstag (Ortszeit) vom Parlament in Havanna einstimmig zum Mitglied des Staatsrats gewählt worden. Esteban Lazo, Präsident des Staatsrats und des Parlaments, bezeichnete die Wahl als »weiteres Zeichen der Anerkennung« für den Aufklärer, der in den USA zu zweimal lebenslänglicher plus 15 Jahren Haft verurteilt worden war. Am 9. Januar 2016 war Hernández einer der Hauptredner auf der XXI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin.