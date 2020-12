Karstadt-Kaufhof-Filiale in Essen entrümpelt

Essen. Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat der Hauseigentümer der einstigen Galeria Karstadt-Kaufhof-Filiale am Essener Hauptbahnhof seinen Unmut über die Hinterlassenschaften des Warenhauskonzerns zum Ausdruck gebracht: Die Koerfer-Gruppe ließ zurückgelassene Schaufensterpuppen und Reklametafeln aus dem im Oktober geschlossenen Kaufhaus von einem Containerdienst vor der Karstadt-Zentrale in Essen abkippen. Karstadt-Kaufhof habe in dem 30.000 Quadratmeter Fläche umfassenden Haus einfach alles stehen und liegen gelassen, erklärte Michael Gluth, Mitglied der Koerfer-Geschäftsleitung am Freitag. (dpa/jW)