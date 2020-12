AfD: Gerangel um Fraktionsspitze

Berlin. In der AfD zeichnet sich im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl eine Auseinandersetzung um den Vorsitz der Bundestagsfraktion ab. Nach Ansicht ihres Vorsitzenden Alexander Gauland sollte die Fraktion auch nach der Wahl am Prinzip der Doppelspitze festhalten. Das sagte Gauland am Freitag gegenüber dpa. Man höre »allenthalben, dass Herr Lucassen wohl Ambitionen hat, neuer Fraktionschef zu werden – und zwar alleine«. Davon rate er ab. Rüdiger Lucassen ist verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion und Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Er wird dem Lager um Parteichef Jörg Meuthen zugerechnet. (dpa/jW)