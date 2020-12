EU finanziert Armeen in Partnerländern

Brüssel. Die EU hat den Weg für eine umfangreiche finanzielle Unterstützung von Streitkräften in europäischen und afrikanischen Partnerländern geebnet. Die 27 Mitgliedstaaten einigten sich am Freitag nach Angaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf die Einrichtung eines neuen Finanzierungsinstrumentes. Es soll in den kommenden sieben Jahren mit insgesamt fünf Milliarden Euro ausgestattet werden und den Namen »Europäische Friedensfazilität« tragen. Damit soll nach EU-Angaben unter anderem die Lieferung militärischer Ausrüstung und Infrastruktur ermöglicht werden. (dpa/jW)