EU und China vor Investitionsabkommen

Brüssel. Die Europäische Union und China stehen kurz vor einem Durchbruch in ihren seit knapp sieben Jahren andauernden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen. Die EU-Handelskammer in China zeigte sich am Freitag in Beijing »sehr hoffnungsvoll«, dass »eine politische Vereinbarung in den nächsten Tagen abgeschlossen werden kann«. China bestätigte »wichtige Fortschritte«. »Die Verhandlungen haben die letzte Phase erreicht«, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin vor der Presse in Beijing. Einige EU-Staaten drängten auf möglichst restriktive Regelungen zu chinesischen Investitionen in den Energiesektor der EU. China habe Zugeständnisse bei der Marktöffnung in mehreren Bereichen gemacht. Es werde davon ausgegangen, dass darunter Finanzdienste und die Sektoren Produktion und Immobilien seien. Im Gegenzug öffne die EU erneuerbare Energien für chinesische Investitionen, so die South China Morning Post. (dpa/jW)