Impfstoffpatente bleiben im Norden

Genf. In der Welthandelsorganisation (WTO) droht ein Vorstoß zu scheitern, den Patentschutz bei Coronamedikamenten und -impfstoffen zu lockern. Der Vorschlag von Indien und Südafrika wird von Hilfsorganisationen aus aller Welt unterstützt. Aber Vertreter der Länder, in denen Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden, haben dem schon im Vorfeld eine Absage erteilt. »Es darf nicht sein, dass reiche Länder den breit unterstützten Vorschlag zum Nachteil der Armen blockieren«, sagte Marco Alves von der Medikamentenkampagne der Organisation Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. (dpa/jW)