Hunderte demonstrieren in Tunesien

Sidi Bouzid. Hunderte Menschen haben in Tunesien am zehnten Jahrestag des Beginns des »Arabischen Frühlings« für mehr Beschäftigung und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. »Arbeit ist ein Recht, ihr Diebe«, skandierten die Demonstranten am Donnerstag in Sidi Bouzid, wo sich am 17. Dezember 2010 der junge Straßenverkäufer Mohammed Bouazizi aus Protest gegen Armut und Chancenlosigkeit selbst angezündet hatte. Sein Tod wurde zum Auslöser der Protestbewegung des »Arabischen Frühlings«. Die Demonstranten versammelten sich um ein zu Ehren Bouazizis errichtetes Denkmal im Stadtzentrum. (AFP/jW)