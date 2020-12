Bertelsmann vor Verkauf des Frankreich-Geschäfts

Paris. Der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann will sich von seinem Zeitschriftengeschäft in Frankreich trennen. Die Verlagstochter Gruner und Jahr kündigte am Montag exklusive Verhandlungen mit der französischen Vivendi an, die ebenfalls im Mediengeschäft tätig ist, bisher aber keine Magazinsparte hat. Die französische Gruner-und-Jahr-Tochter Prisma Media gibt 20 Zeitschriftentitel – von Femme Actuelle über GEO, Capital, Gala bis zur Programmzeitschrift Télé-Loisirs heraus und sieht sich damit als führender Magazinverlag des Landes. Zu Vivendi gehören außerdem der Bezahlfernsehsender Canal Plus, das Musiklabel Universal Music und die Werbeagentur Havas. (Reuters/jW)