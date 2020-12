Verdi fordert Regulierung von Amazon und Co

Berlin. »Entscheidend ist die Regulierung des Onlinehandels«, wird Verdi-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. »Internationale Konzerne nutzen hemmungslos die mit unseren Steuergeldern geschaffene Infrastruktur aus, zahlen selbst aber so gut wie keine Steuern in Deutschland und verweigern den Beschäftigten rechtssichere Arbeitsverhältnisse über Tarifverträge«, so Nutzenberger. Zusätzliche Sonntagsöffnungen und die Verlängerung der Öffnungszeiten würden das Infektionsrisiko vergrößern. Die Gewerkschafterin sprach sich auch dafür aus, Covid-19 als Berufskrankheit im Handel anzuerkennen. (jW)