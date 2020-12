Lübcke-Prozess: Urteil für Januar geplant

Frankfurt am Main. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke könnte Ende Januar 2021 gesprochen werden. Am Donnerstag könnte demnach die Beweisaufnahme geschlossen werden und kommende Woche die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer halten. Im neuen Jahr würden Verteidiger und Nebenkläger an die Reihe kommen, am 26. Januar dann das Urteil verkündet. Der Hauptangeklagte, der Neonazi Stephan Ernst, soll Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen haben. Ernst ist zudem wegen einer Messerattacke auf einen irakischen Geflüchteten angeklagt. (dpa/jW)