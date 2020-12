Kontakt mit der Welt

nik/jW

Unsere langjährigen Leserinnen und Leser wissen: Mit einem Vollabo der jungen Welt hält man täglich Kontakt mit der ganzen Welt. Mit dem Aktionsabo können jetzt auch andere Neugierige ausprobieren, wie gut das mit der jungen Welt funktioniert: Befristet auf drei Monate erhalten sie jeden Tag von Montag bis Samstag Infos, Analysen, Berichte aus verschiedenen Teilen der Welt frei Haus in den Briefkasten geliefert, zum Superpreis von 62 Euro. Das Abo endet völlig automatisch; wer Kontakt halten will, abonniert richtig. Deshalb eignet sich unser dreimonatiges Aktionsabo auch wunderbar als Geschenk für Kollegen, Verwandte und Freunde, damit auch sie mit Hilfe der jungen Welt die Isolation durchbrechen können. Der Blick auf die Prämie, den schönen Havanna-Kalender, trägt jeden Monat einen Teil dazu bei.

Falls Ihre Enkelin aber eher auf online steht: Nutzen Sie doch das Aktionsabo in der digitalen Variante! Den dreimonatigen völlig freien Zugriff auf die Onlinetagesausgabe der Tageszeitung junge Welt und das komplette Onlinearchiv (zum Beispiel auf die bisher erschienenen Ausgaben seit 1997) und viele andere Optionen kann man für 32 Euro erwerben. Neben der Kalenderprämie gibt es eine Geschenkkarte, auf der der Zugriffscode für das Geschenkabo vermerkt ist. Auch das Onlineaktionsabo endet nach drei Monaten automatisch.

Das ist nicht nur eine schöne Geschenkidee: Auch alle Printabonnenten der jungen Welt, die bisher noch nicht über ein Onlineabo verfügen, können so testen, ob dies für sie nicht eine wichtige Ergänzung sein könnte. Und Onlineabonnenten können einfach mal das Printabo ausprobieren. Egal, ob Sie das Print- oder Onlineaktionsabo verschenken oder selbst nutzen wollen: Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an, damit wir Sie (oder die Beschenkten) kurz vor Ablauf der drei Monate befragen können, wie die Zeitung gefallen hat und ob ein richtiges Abo im Anschluss in Frage kommt.

Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn Sie über das Aktionsabo gerade in Coronazeiten Kontakt mit uns und der Welt halten – oder einen solchen verschenken.

Verlag, Redaktion und Genossenschaft junge Welt