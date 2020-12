Nachschlag: Fußball statt Pflege

Miguel Ruiz/FC Barcelona/dpa Antoine Griezmann vom FC Barcelona freut sich: Für Millionäre gibt es genügend Schutzausrüstung

Fußballprofis werden im Schnellverfahren auf das Coronavirus getestet. Fernsehen ist systemrelevant. Wenn Familienväter am Samstag nicht ruhiggestellt werden, droht Bürgerkrieg im Land. In Pflegeeinrichtungen fehlen hingegen Kapazitäten. »Man muss zweimal in der Woche alle Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden testen. Das sind dann viele hundert Tests, die man allein in einer Einrichtung in einer Woche braucht«, erläutert Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, im Deutschlandfunk. Doch bisher ist noch nichts passiert. Wie im Frühjahr drohen alte und kranke Menschen in der Isolation zu sterben, weil zuwenig Tests, Schutzkleidung und Personal vorhanden sind – von einem Impfstoff ganz zu schweigen. Mit dem ersten »Pflegepersonalstärkungsgesetz«, das am 1. Januar 2019 in Kraft trat, sollten 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. »Da sind jetzt gerade mal 4.000 von besetzt«, beklagt Lilien. Der FC Bayern blieb am Wochenende beim 3:1 in Stuttgart immun. (sz)