imago images/Patrick Scheiber Abstand halten - Heinrich-Fischer-Bad in Hanau

Die Bundestagsfraktion von Die Linke wirbt für ein großes nationales Sanierungsprogramm für Sportstätten. Dieser Vorstoß ist am vergangenen Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestages glatt durchgefallen. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis?

Hinter vorgehaltener Hand hört man durchaus: Ihr habt ja recht, bei den Sportstätten und Schwimmbädern herrscht dringender Handlungsbedarf. Dieser Zustand sei nicht tragbar. In Abstimmungen zeigt sich dann allerdings ein anderes Bild. Was mich diesmal am meisten geärgert hat, ist, dass sich der Haushaltsausschuss dem Thema praktisch komplett verweigert hat. Sonst ist es oft so, dass Anträge unserer Fraktion zunächst abgelehnt werden, aber die Sache dann von der Koalition im Nachgang oder in Folgeanträgen aufgegriffen wird. Das sehe ich hier leider nicht.

Es gibt also wenig Hoffnung mit Blick auf die sogenannte Bereinigungssitzung zum nächsten Bundeshaushalt, die am 23. November ansteht?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die eigentlich benötigte Milliardensumme noch im Haushalt für 2021 auftauchen wird. Dabei machen wir doch eigentlich nur den Job von Innenminister Horst Seehofer. Der hatte im Dezember vollmundig einen »goldenen Plan« angekündigt und kam dann mit einem »Minisportstättenpakt« an, der aufgrund seines geringen Volumens einem glatten Wortbruch gleichkommt. Die dort vom Bund bereitgestellten Summen reichen hinten und vorne nicht bei einem Sanierungsbedarf von mindestens 31 Milliarden Euro, von dem der Deutsche Olympische Sportbund ausgeht. Es braucht endlich angemessene Förderbeträge für Sportstätten im Breiten- wie auch im Schulsport. Ein neuer »goldener Plan« ist überfällig.

Der erwähnte und von 2020 bis 2024 angelegte »Sportstättenpakt« soll mit einem Gesamtvolumen von über 850 Millionen ausgestattet sein. Drei Viertel der Summe kommen vom Bund, den Rest stellen Länder und Kommunen. Zumindest das Strickmuster sieht nach »Goldener Plan« aus.

Sicher ist es sinnvoll und wünschenswert, wenn die Bundesmittel durch zusätzliche Summen von Ländern und Kommunen aufgestockt werden. Dieses Zusammenspiel ist ja der ursprüngliche Grundgedanke dieses Sportstättenprogramms. Nur weiß ich aus vielen Gesprächen und auch aus meiner Zeit als Landtagsabgeordneter in Sachsen: Viele Kommunen haben gar kein Geld, um einen größeren Eigenanteil aufzubringen. Es wäre doch absurd, dass Kommunen, die über ausreichend Finanzen verfügen, auch noch von staatlichen Förderprogrammen profitieren, während schwächere am Ende leer ausgehen. Deswegen muss das Programm so angelegt sein, dass auch Kommunen darauf zugreifen können, die nicht über genügend eigene Mittel verfügen.

Wie wird es nach Ihrer Niederlage vom Mittwoch weitergehen?

Zunächst wurde im Haushaltsausschuss die Summe von einer Milliarde Euro abgelehnt, die wir mit unserem Antrag im Bundeshaushalt 2021 für die Sanierung von Sportstätten einstellen wollten. Unsere deutlich weitergehende Forderung – jährlich einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2030 für diesen Zweck – befindet sich in einem eigenständigen Antrag nach wie vor im Geschäftsgang.

Angesichts des unbestreitbar riesigen Investitionsstaus im Sportstättenbereich wird man sich diesem Ansinnen nicht auf Dauer verweigern können – zumal unser Antrag neben den finanziellen auch noch diverse inhaltliche Forderungen enthält, zum Beispiel zur Barrierefreiheit, zur energetischen Sanierung, der dritten Sportstunde pro Woche an den Schulen, zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit und zur kostenfreien Nutzung kommunaler Sportstätten für die Vereine. Dazu wird es am 24. März 2021 eine öffentliche Anhörung im Sportausschuss geben, in der das Thema dann prominent, unter anderem mit Vertretern der Bundesländer, der Städte und Gemeinden sowie des Deutschen Olympischen Sportbundes auf den Tisch kommt. Wir werden nicht lockerlassen.