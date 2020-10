Vox verstärkt Propaganda

imago images/ZUMA Wire Nicht alle Vox-Anhänger machen auf intellektuell (Protest gegen Regierungsmaßnahmen gegen Covid 19 im Mai in Madrid)

Die spanische extrem rechte Partei Vox hat im September ihre eigene Stifung unter den Namen »Disenso« (Dissens) gegründet, um ihre rassistischen Ideen pseudowissenschaftlich zu bemänteln. Bei Youtube hat die Stiftung eine Buchpräsentation veröffentlicht. Der ultraliberale Chilene Axel Kaiser, der in Deutschland Stipendiat der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung war, darf dort eine halbe Stunde lang sein Werk mit dem Titel »Die Neoinquisition. Verfolgung, Zensur und kulturelle Dekadenz im 21. Jahrhundert« vorstellen. Offenbar ganz im Sinne der Vox-Stiftung spricht er von einer »kulturellen und westlichen Dekadenz«, was an Götz Kubitscheks »Institut für Staatspolitik« und die »Identitäre Bewegung« erinnert.

Als Folge dieser Vernachlässigung der eigenen Kultur, so Kaiser, drohten »Chaos«, »Bürgerkrieg« oder »Diktaturen«. Als Beispiele von Diktaturen nennt er selbstsicher Venezuela, Ecuador und auch Spanien mit seiner neuen Regierung aus Sozialdemokraten und »Kommunisten«. Letzteres ist die Bezeichnung, die Vox-Vertreter für das heterogene Linksbündnis Unidas Podemos gebrauchen. Die Linke wolle das westliche System zerstören. Die Behauptung, dass Nazismus und Kommunismus »praktisch dasselbe« seien, darf natürlich nicht fehlen – ebenso wie der Satz »Revolutionen sind Momente der extremen Verfolgung aller Dissidenten«. Kaiser muss es gut wissen, denn in seiner Doktorarbeit bezog er sich positiv auf eine »Revolution des chilenischen freien Marktes« – Revolution nennt er auch die blutige Diktatur der 1970er Jahre. Bizarr wird die Präsentation, als er im Gespräch mit dem selbst leicht übergewichtigen Disenso-Experten für Internationales, Eduardo Fernández Luiña, ein Beispiel für westliche Dekadenz heraussucht: Die These, dass dicke Menschen selbstbewusst auftreten sollten, sei Unsinn, denn sie wüssten, dass es schlimm und ungesund sei, dick zu sein.

Am 12. Oktober, dem spanischen Nationalfeiertag, hatte Vox ein weiteres Propagandainstrument vorgestellt: die Onlinetageszeitung La Gaceta de la Iberosfera. Vox hat dafür ein bestehendes Medium mit rund 200.000 Facebook-Followern aufgekauft und umbenannt: La Gaceta de los Negocios, die bereits dem rechten Lager zuzuordnen war. »Das Geschäftsblatt«, wie es zuvor hieß, ist nun »Die Zeitung der iberischen Sphäre«, was für den Einfluss Spaniens auf die lateinamerikanische Welt steht und an imperiale Gelüste erinnert. Damit wolle die Partei den Kulturkampf »gegen die progressiven Ideen« führen, hieß es. Konservative bis extrem rechte Journalisten sollen dort schreiben – und Politiker wie Rafael Bardají, der zum Exekutivkomitee von Vox gehört und wegen seiner düsteren Visionen als »Darth Vader von Vox« bekannt ist. Für ihn sind die Rechtskonservativen der Volkspartei PP sowie die Rechtsliberalen von Ciudadanos eigentlich »Sozialdemokraten«. Stets betont er, Geflüchtete sollten sofort abgeschoben und Spanier gegenüber Migranten bevorzugt werden. Mehrmals traf Bardají auch den ehemaligen Berater von Donald Trump, Stephen Bannon. La Gaceta de la Iberosfera soll nun auch auf Portugiesisch erscheinen und rund 30 Redakteure in mehreren Länder beschäftigen.

Die skizzierte Richtung des Mediums wird auch in einem am Montag veröffentlichten Manifest mit dem Titel »Brief von Madrid: Für die Verteidigung der Freiheit und der Demokratie in der iberischen Sphäre« deutlich. Darin wird vor »kommunistisch geprägten totalitären Regimen« unter dem Schutz Kubas gewarnt. Vor allem der Kommunismus sei heute »eine ernste Bedrohung für den Wohlstand und die Entwicklung unserer Nationen«. Das Ganze liest sich wie eine Manifest für eine schwarze Internationale und wurde angeblich von Persönlichkeiten wie der Vorsitzenden der italienischen faschistischen Partei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sowie anderen extrem Rechten aus Lateinamerika, insbesondere von der venezolanischen Opposition, mit erarbeitet.

Vor kurzem hat Vox bei der Gründung einer »Gewerkschaft« namens »Solidaridad« mitgeholfen (jW berichtete). Wie die AfD in Deutschland trat auch Vox angeblich gegen »die Altparteien« und »korrupte Eliten« an und kritisierte, dass parteinahe Stiftungen Subventionen vom Staat kassierten. Und genau wie die AfD hat sie nun selbst kein Pro­blem mehr damit. Laut der Onlinezeitung El Espanol soll Vox zuletzt in Spanien die meisten Parteispenden bekommen haben: Allein Privatpersonen sollen Vox 2019 mehr als 1,5 Millionen Euro gespendet haben. Die Gönner sind unbekannt. Insgesamt nahm Vox im vergangenen Jahr rund neun Millionen Euro ein, Subventionen inklusive, viel mehr als alle andere Parteien, auch, weil sich die Mitgliederzahl auf rund 24.000 spanienweit erhöht hatte.