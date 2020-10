Zweite Halbzeit

Neue Visionen Filmverleih So viel Aussicht, so wenig Durchblick: Banker im Film »Oeconomia«

Dieser Film kommt ein paar Jahre zu spät. Und doch gerade richtig. 2012 kam Regisseurin Carmen Losmann (»Work Hard, Play Hard«) unter dem Eindruck von Weltfinanz- und Eurokrise die Idee, die Spielregeln des Kapitalismus zu ergründen. Wie entsteht Geld? Machen die Gewinne der einen unweigerlich andere arm? Und geht Kapitalismus eigentlich auch ohne Wachstum? Nun, 2020, mitten in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, machen die Antworten, vor allem aber die Sprachlosigkeit vieler der befragten Experten, auf die Losmann gestoßen ist, um so betroffener.

In ihrem Dokfilm »Oeconomia«, den sie selbst gerne als »didaktischen Lehrfilm« sieht, geht sie die Sache systematisch an. Lektion 1: Die Schöpfungsgeschichte. Über gut zwei Drittel der Spielzeit leitet der Film her, wie Geld entsteht. Thomas Bayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank sagt es am deutlichsten: »Banker sagen, die Aufgabe einer Bank ist, Einlagen zu sammeln und als Kredit zu vergeben. Das stimmt nicht. Die Bank braucht kein Geld, um einen Kredit zu vergeben. Sie produziert Geld dadurch, dass sie einen Kredit vergibt.« Oder am konkreten Beispiel: Kommt jemand zur Bank und lässt sich einen Kredit über 300.000 Euro auszahlen, um ein Haus zu bauen, so muss die Bank dieses Geld nicht vorher eingesammelt haben. Sie verbucht in ihrer Bilanz statt dessen eine Forderung und auf dem Konto des Kreditempfängers entsteht auf digitalem Wege per Mausklick eine entsprechende Summe. Die kommt dann in Form von Zahlungen an Handwerker, Baustoffhändler, usf. in Umlauf. Die Geldsumme wächst. Die Wirtschaft wächst. Die Schulden aber wachsen mit. So weit, so schlecht.

Es ist zweifellos ein Verdienst von »Oeconomia« diese wechselseitige Wirkung von Verschuldung und Wachstum verständlich aufzuzeigen. Mit diesem Wissen löst sich etwa das Paradox auf, dass derzeit die Finanzwelt prägt. Während viele Wirtschaftszweige im Zuge der Coronamaßnahmen kollabieren und die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellt, notieren die Börsenkurse nahe ihrer Höchststände. Denn: statt Firmen in die Pleite zu entlassen, fluten die Notenbanken in aller Welt die Märkte mit Geld, sprich: mit günstigem Kredit.

Lektion 2: Zwanghaft. Mit der Notwendigkeit, die Verschuldung immer höher zu schrauben, um Geld zu schöpfen, sei auch ein Zwang zum Wachstum verbunden. Schließlich müsse der Kreditnehmer nicht nur die Kreditsumme erwirtschaften, sondern darüber hinaus noch Zinsen zahlen. Aber, so fragt Losmann, kann das ewig so weitergehen? Kann die Verschuldung, die seit den 1950er Jahren weltweit in immer schnellerem Tempo zugenommen hat, unendlich ansteigen, kann das Wachstum auf Dauer mithalten? Oder ist der Kapitalismus eine Sackgasse?

Es ist kein geringerer als Andrew Bosomworth, Leiter des Portfoliomanagements von Pimco Deutschland, einem der größten Anleiheverwalter der Welt, der sagt: Das Spiel werde irgendwann zu Ende sein. Wann genau, will Losmann wissen. »Wenn das ein Fußballspiel wäre, sind wir sicher in der zweiten Halbzeit«, meint der Manager. Womöglich steht der Abpfiff für den Kapitalismus also schon kurz bevor.

Lektion 3: Sie wissen nicht, was sie tun. »Sie könnten genausogut fragen, warum die Dinge von oben nach unten fallen und nicht umgekehrt«, bellt ein anonymer Gesprächspartner, als Losmann ihn befragt. Will heißen: Die Gesetze des Kapitalismus sind unveränderlich. Es ist nicht notwendig, sie zu verstehen, sondern es genügt, sie zu befolgen. Oder sind es doch nur des Kaisers neue Kleider, von deren Existenz jeder überzeugt ist, weil die anderen so tun?

Viele von Losmanns Interviewpartnern stutzen, wenn die Dokfilmerin um Erklärungen für Grundsätzliches bittet. Sie verschanzen sich hinter Buzzwords oder verstummen ganz. Manche räumen ein, dass sie keine Antworten auf ihre Fragen haben. Das sind ganz besondere, oft lustige filmische Momente. Wenn die sonst so souveränen Finanzvorstände und Chefvolkswirte, die EZBler und Banker in ihren Weißhemden hilflos dreinschauen oder wenn die Kamera auf nervöse PR-Berater schwenkt, die am Katzentisch sitzen und verzweifelt lächeln, ahnend, dass sie sich auf dieses Interview niemals hätten einlassen sollen. Losmanns Fragen nach Geldschöpfung und der Notwendigkeit von Margensteigerungen stehen in einem solchen Widerspruch zur eingefahrenen Denke der Geldverwalter, dass sie unfähig sind, darauf auch nur adäquat zu reagieren.

»Wird der Planet länger durchhalten oder der Kapitalismus?« wird gegen Ende des Films gefragt. Im Anschluss an die Premiere von »Oeconomia« in Düsseldorf bittet man die Regisseurin, selbst eine Antwort zu geben. »Ich hoffe natürlich, dass der Planet den Kapitalismus überleben wird, fürchte aber, dass es andersrum kommen wird«, sagt sie.