Trübes Gewässer

REUTERS Hilfskräfte reinigen nach der Havarie des Öltankers »Pallas« den Strand der Insel Amrum (13.11.1998)

Im Jahre 1980 erhielt der Bundestag als Drucksache 9/692 vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) ein Gutachten über die »Umweltprobleme der Nordsee«: Es sei, hieß es da, »fünf Minuten vor zwölf« für die Rettung des Meeres vor Vergiftung und zerstörerischer Ausbeutung. Seither ist zwar umweltpolitisch viel geschehen. Dennoch schreitet die industrielle Nutzung der Ressourcen der Nordsee – mit hohen Risiken für ihre Fauna und Flora – weiter voran; sie hat Form und Wirkung gewechselt, aber an Tempo zugelegt.

In den 70er Jahren häuften sich die Nordsee betreffende Schlagzeilen, vor allem ging es um rücksichtslose Abfallentsorgung: Spezialschiffe »verklappten« Gifte direkt ins Meer oder verbrannten Chemieabfälle offen auf See. Die meisten Schadstoffe aber kamen über die Flüsse: Ungeklärte menschliche Abwässer, Produktionsreste, verschmutzte Brauch- oder Kühlwässer verschiedenster Industriebetriebe, alles ging ungefiltert ins Meer – meistens, doch nicht immer legal. Spektakuläre Tankerunfälle verursachten verheerende ökologische Schäden, an den Küsten wurde mit Hochdruck betoniert und industrialisiert, Öl- und Gasbohrinseln wurden massenhaft »offshore« installiert, es gab sogar Pläne, Atomkraftwerke ins Wattenmeer zu bauen.

Die Folgen waren sichtbar und messbar: Krankhafte Veränderungen an Fischpopulationen, rücksichtslose Praktiken in der Schiffahrt, in der Öl- und Gasförderung sowie bei küstennahen Industrieansiedlungen sorgten für ökologische, infrastrukturelle und soziale Konflikte. Es gab Proteste von Elbfischern, von Umweltaktivisten, von Bürgerinitiativen. Auf zivilgesellschaftlichen Konferenzen und darüber hinaus untermauerten viele Experten die Aussagen der SRU-Studie, konfrontierten Politiker mit konkreten Forderungen. Der Tourismus war sowohl Verursacher wegen intensiven Ausbaus als auch Opfer entstandener Schäden. Vergleichbares gilt für die Fischerei, die (bis heute) einerseits ausbeuterisch agiert und andererseits unter Schädigungen durch andere leidet.

Teilweise waren die Schäden so auffällig, dass gehandelt werden musste: Gift-»Entsorgung« auf See wurde reduziert und später eingestellt, an immer mehr Flüssen wurden Einleitungen vermindert, Klär- und Filteranlagen vorgeschrieben. Mehrere »Internationale Nordseeschutzkonferenzen« (INK) der Anrainerstaaten demonstrierten politisches Handeln, allerdings mit rechtlich unverbindlichen Beschlüssen, die zudem immer unter Vorbehalt ihrer »Wirtschaftlichkeit« standen. Kein Wunder, dass selbst gute INK-Initiativen verpufften – so etwa das 1995 beschlossene Ziel, schädliche Emissionen in die Nordsee zu vermindern und dabei eine »Nullkonzentration« bis 2020 anzustreben. Tatsächlich liegen heute viele Schadstoffbelastungen (zum Beispiel Schwermetalle) trotz drastischer Senkungen noch immer über festgelegten Grenzwerten, andere (vor allem Nährstoffe der Agrarindustrie) bleiben auf hohem Niveau oder nehmen zu. Zwar hat die EU inzwischen weitreichende Richtlinien zum Meeresumweltschutz erlassen, aber deren Vollzug weist krasse Lücken auf (siehe jW vom 20. Juli).

Insgesamt können die vielen mit Risiken behafteten Meeresnutzungen hier nur stichwortartig bilanziert werden: Die Handelsschiffahrt hat in 40 Jahren (trotz momentanen Schwächelns) drastisch zugenommen. Das bedeutet neben sozialen Problemen Störungen durch Lärm, Unfälle, Ladungsverluste oder Emissionen; deren Reduzierung – zuständig ist die UN-Schiffahrtsorganisation IMO – wird aber sehr langsam angegangen (Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2050). Nicht vergessen werden dürfen auch die Belastungen durch Hafenbau sowie vor allem das Schlickproblem (siehe Spalte). Die Öl- und Gasindustrie hat seit Förderbeginn 1971 weite Teile der Nordsee mit Förderplattformen und Pipelines überzogen, Versorgungs- und Wartungsverkehre verursachen Unruhe und Verschmutzung. Zwar scheint der »Peak« vorbei zu sein, trotzdem wird weiter gesucht und gefördert, dies und anschließender Rückbau bergen noch viele Risiken.

Als neue, früher unbekannte Belastungen wären (beispielhaft) die Unmengen von Mikroplastik- und Nanopartikeln aus dem Alltagskonsum zu nennen, gegen die selbst moderne Kläranlagen oft »machtlos« sind. Und auch von gentechnisch veränderten Substanzen oder hormonell wirkenden Chemikalien hat vor 40 Jahren niemand gesprochen, heute stellen sie akute Gefahren dar. Ebenfalls neu hinzugekommen ist – gegenüber 1980 – die Offshore-Windkraft: Was die einen als Triumph der atom- und kohlefreien Energiewende feiern, ist anderen ein Greuel. Natur- und Vogelschützer kritisieren Gefahren für Meeressäuger und Zugvögel, Gutachter beanstanden bauliche Verdichtung, die Anlagen nähmen sich gegenseitig den Wind weg. EU-Studien zur maritimen Raumplanung analysieren bereits die Risiken zu vieler Offshore-Rotoren neben Schiffahrtswegen. Und schließlich gibt es Zweifel an den Nutzenberechnungen, weil der Aufwand weder für Bau, Installation, Betrieb und Wartung noch für finalen Abbau und Entsorgung je in die Leistungsbilanz eingerechnet worden sei.

Diese und viele weitere Beispiele unterstreichen den langjährigen Irrweg in der Meerespolitik nicht nur der Nordsee: »Die Erhaltung der Meere ist auch ein Wert an sich«, hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 2007 in Bremen gesagt. Tatsächlich bestimmt sich dieser Wert nicht an nachhaltigen Parametern, sondern nur am Interesse von Industrie und Investoren – am Profit.