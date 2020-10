Rotlicht: Deutscher Fußballbund (DFB)

Nicolas Armer/dpa Hier dürften viele Fußballfans zustimmen: Anhänger des 1. FC Nürnberg sagen deutlich, was sie vom DFB halten (Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, 6.3.2020)

Wäre der Titel nicht bereits für andere Deliktgruppen reserviert, der DFB hätte ihn redlich verdient: kriminelle Vereinigung. Am vergangenen Mittwoch durchsuchten rund 200 Beamte die Wohn- und Geschäftsräume von sechs früheren oder aktuellen DFB-Funktionären. Der Vorwurf ist kein Kavaliersdelikt: Steuerhinterziehung.

Der DFB soll 2014 und 2015 Einnahmen aus der Vermarktung von Bandenwerbung bei Heimländerspielen der deutschen Nationalmannschaft falsch deklariert haben. Dem Fiskus entgingen so etwa 4,7 Millionen Euro. Grund genug für die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, einzugreifen und Unterlagen zu beschlagnahmen. Mau fiel die Reaktion des amtierenden DFB-Präsidenten Friedrich Walter »Fritz« Keller aus: Man wolle die Ermittlungen »allumfänglich unterstützen«, so der Freiburger. Was hätte er auch anderes offiziell verlautbaren sollen?

Aber wer ist dieser DFB? Kurzum: ein sportpolitisches Schwergewicht. Der DFB ist Dachverband von 26 Fußballverbänden in der BRD – fünf Regional- und 21 Landesverbänden. Diesen gehören mehr als 25.000 Klubs an. Mit annähernd sieben Millionen Mitgliedern der angeschlossenen Vereine ist der DFB der größte nationale Sportfachverband der Welt. Also alles andere als ein Laubenpiepervorstadtverein, auch wenn er sich bisweilen so aufführt.

Der DFB war immer auch eine Klassenorganisation – eine bürgerliche. Im Januar 1900 in Leipzig gegründet, stand der Fußballsport im Zeichen von kapitalistischem Leistungsprinzip und nationalem Pathos. Einen proletarischen Gegenentwurf gab es auch, indes aber erst knapp 20 Jahre später. 1919 bekamen die Proletenkicker innerhalb des Arbeiter-Turn- und Sportbundes (ATSB) ihre eigene Sparte. Foulspiele waren bei ihnen verpönt, Jubelarien nach erzielten Toren gleichfalls – Fairness im Spiel als Ausdruck eines proletarischen Ethos. Die Arbeiterfußballer galten im Vergleich zu ihren »Klassenfeinden« oft als technisch versierter. Einer von ihnen war Erwin Seeler, Vater der Hamburger Stürmerlegende »Uns Uwe« Seeler. Er stürmte für den Arbeiterfußballklub Lorbeer 06 Hamburg.

Das Aushängeschild des DFB ist die Nationalmannschaft. Die DFB-Elf der Männer war aller Skandale zum Trotz jahrzehntelang der identifikatorische Kitt, der den Dachverband zusammenhielt. Das Interesse am Team hat indes merklich nachgelassen. Deutlich sinkende Einschaltquoten bei Länderspielen sind nur ein Indiz. Das trifft das Verbandspräsidium hart, repräsentiert es doch so gerne die »Fußballnation Deutschland«.

In Bezug auf diesen Mythos war 2015 ein Wendejahr. Der Spiegel deckte die Affäre um das »Sommermärchen« von 2006 auf, die Korruption bei der WM im eigenen Land. Vor der Vergabe des WM-Turniers floss reichlich Schmiergeld, rund 6,7 Millionen Euro sollen es gewesen sein. Rädelsführer, um in der Sprechweise bei Vereinigungsdelikten zu bleiben, waren Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach. Der eine war damals Chef des WM-Bewerbungskomitees, der andere DFB-Präsident. Der Schlachtruf »Fußballmafia DFB!« gehört nicht von ungefähr zum Standardrepertoire von Fangruppen in den Stadien. Das Image des Verbandes ist seitdem ordentlich ramponiert.

Keller wirkte nach den Razzien vor einer Woche sichtlich pikiert: »Ich bin für Aufklärung, um eine saubere Zukunft für den Fußball zu haben.« Ein hehrer Anspruch, mehr nicht. Manche Institutionen – bürgerliche allemal – bleiben unreformierbar.

Die, die in der Kurve stehen, den Support für ihren Herzensklub organisieren, mit Repressalien vor dem und im weiten Rund konfrontiert sind, die aktiven Fans also, erheben eine andere Forderung: Stadionverbot für die DFB-Clique. Ein Schicksal, das Anhänger kennen, gegen die – grundlos oder nicht – ermittelt wird. Fest steht: Der DFB ist längst ein Hotspot für Verbrechen. Liebhaber schauriger Kriminalstücke dürfen sich mutmaßlich auf weitere Episoden freuen.