»Auseinandersetzung hat den Kiez zusammengeschweißt«

AdoraPress/M. Golejewski Demonstration in Berlin-Mitte am Abend der Räumung der »Liebig 34«

Am vergangenen Freitag wurde das queerfeministische Hausprojekt »Liebig 34« in Berlin-Friedrichshain mit Hilfe eines Großaufgebots der Polizei geräumt. Sie vertreten die Bewohnerinnen, die auf die Straße gesetzt worden sind. Wie haben Sie den Einsatz erlebt?

Das war eine Farce. Wir hatten vorher überlegt, mittels eines Eilantrags beim Landgericht noch einmal klarzustellen, dass meine Mandantinnen über den Verein »Mittendrin e. V.« im Besitz des Hauses waren. Das haben wir dann aber nicht getan, weil das Gericht einen solchen Antrag immer mit der Begründung abweisen würde, dass sich der Gerichtsvollzieher vor der Räumung ohnehin davon überzeugen muss, wer der Besitzer ist. Auf die entsprechenden Belege hat der Gerichtsvollzieher aber nicht reagiert. Vor Ort wurden wir dann nicht zum Haus gelassen, sondern sollten nach Anweisung der Polizei abwarten, ob der Gerichtsvollzieher Fragen hat.

Wie ist dieses Vorgehen juristisch zu werten?

Es wäre unser Recht gewesen, zu dem Haus zu kommen. Das hatte ich gemeinsam mit dem Vereinsvorstand versucht. Über Twitter erfuhren wir dann vom Beginn der Räumung durch die Polizei. Der Gerichtsvollzieher selbst war da aber gar nicht im Gebäude. Erst nachdem ein Bausachverständiger das Haus besichtigt hatte, ist er reingegangen.

Wir geht es Ihren Mandantinnen?

Die Situation ist fatal. Viele haben ihre Unterkunft verloren, sind mehr oder weniger obdachlos und kommen nun erst mal bei Freunden unter. Getroffen hat sie auch diese schäbige Geschichte, dass die Polizei nach der Räumung Boulevardjournalisten durch das Haus geführt hat, und die damit verbundene hämische Hetze. Das ist ein unwürdiges Schauspiel.

Darf man denn Privaträume einfach so Journalisten zeigen?

Das darf die Polizei natürlich nicht. Aus meiner Sicht hätten die Medienvertreter das Material auch nicht veröffentlichen dürfen, das verstößt gegen den Pressekodex. Alle, die daran beteiligt waren, sind damit über Grenzen gegangen.

Sie sind neben Moritz Heusinger einer der beiden Anwälte der »Liebig 34«. Wen vertreten Sie genau?

Es geht um zwei Vereine. Der Kollege Heusinger vertritt »Raduga e. V.«, der damals den Pachtvertrag geschlossen hatte und der von der Firma des Eigentümers, Herrn Padovicz, verklagt wurde. Ich vertrete »Mittendrin e. V.«, der seit 2018 einen Untermietvertrag mit dem anderen Verein hatte, um seine Mitglieder im Haus unterzubringen.

Warum wurde ein Pachtvertrag und kein normaler Mietvertrag geschlossen?

Padovicz hatte es mit Druck und über einen Trick geschafft, dass das ganze Haus an einen Verein verpachtet wurde. Das Fatale an dieser Konstruktion ist, dass sie das Wohnraummietrecht aushebelt. Mieter sind eigentlich geschützt und können nur aus bestimmten Gründen gekündigt werden. So konnte man aber befristen. Es gilt nach Meinung des hiesigen Landgerichts das Gewerbemietrecht, obwohl in dem Haus Leute wohnen.

Es gab vergangene Woche Brandanschläge auf die Berliner S-Bahn, bei denen in Bekennerschreiben Bezug auf die »Liebig 34« genommen wurde, sowie eine wütende Demonstration im Zusammenhang mit der Räumung. Hat das Sympathien gekostet?

Die Bewohnerinnen haben sich nicht distanziert, sondern gesagt, dass sie sich über alle solidarischen Aktionen freuen. Es gab eine große Bandbreite bei den Protestaktionen. Auch die benachbarte Grundschule und viele Anwohner haben die »Liebig 34« unterstützt. Ich hatte vor Ort den Eindruck, dass die Auseinandersetzung den Kiez eher zusammengeschweißt hat. Angesichts des Polizeigroßaufgebots sah man sich gemeinsam einer Besatzungsmacht gegenüber, die das Leben aller für die Profitinteressen eines einzelnen Multimillionärs einschränkt.

Wie beurteilen Sie den Polizeieinsatz?

Man fragt sich, wo da die Verhältnismäßigkeit bleibt. Wie soll man den Berlinern erklären, dass es aufgrund der Coronapandemie eine Sperrstunde gibt, während gleichzeitig so ein Aufwand mit unzähligen Beamten betrieben wird und Tausende Menschen provoziert werden, gegen eine Räumung zu demonstrieren? Die ganze Situation ist erst recht für die betroffenen Anwohner schwer zu verstehen, die behelligt wurden, deren Ruhe man nächtelang beispielsweise durch einen Hubschrauber gestört hat.

Wie geht es nun weiter?

Das Urteil der ersten Instanz war vorläufig vollstreckbar. Wenn die Bewohnerinnen in der Berufung recht bekommen, muss Padovicz das Haus wieder herausgeben. Das könnte vor allem dann passieren, wenn das Kammergericht urteilt, dass das Wohnraummietrecht hier doch anzuwenden ist und die Befristung des Vertrages rechtswidrig war.

Die Berufung ist trotz Räumung weiter anhängig. Eine Entscheidung ist noch nicht absehbar, aber ich denke, dass damit um den Jahreswechsel zu rechnen ist.