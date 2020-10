Karlsruhe prüft Blankoscheck

imago images / Christian Spicker Protest gegen das CETA-Abkommen in Berlin (16.2.2019)

Zuletzt war es eher ruhig geworden um CETA, das Handels- und Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Kanada. Doch der Widerstand gegen das Vertragswerk, das seit 2017 in Teilen in Kraft ist, aber noch nicht von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, hat nicht nachgelassen. Am Dienstag verhandelte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe über eine Organklage der Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag. Sie richtet sich gegen eine Stellungnahme vom September 2016, mit der der Bundestag der Bundesregierung grünes Licht für die Zustimmung zu CETA gegeben hatte. In der Klageschrift wird der Beschluss als »Blankoscheck für die Exekutive« kritisiert.

Zum Verhandlungsauftakt kritisierte Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali in ihrer Stellungnahme vor Gericht, dass CETA Anwendung finde, obwohl es dazu kein vom Parlament beschlossenes Gesetz gebe. Das reiche nicht aus für ein Abkommen, von dem erhebliche negative Auswirkungen zu erwarten seien. So sei das Risiko groß, dass Umwelt- und Sozialstandards als Handelshemmnisse verstanden und beseitigt würden. Daher sei eine »vollständige parlamentarische Befassung und Entscheidung um so wichtiger«.

Koparteichef Bernd Riexinger erklärte gegenüber jW, der Bundestag​ müsse »in Entscheidungen eingebunden werden, die Verbrauchersicherheit betreffen«. Solche Fragen unterlägen »aus gutem Grund« einer demokratischen Kontrolle. Auch die Frage der Streitschlichtung zwischen Staaten und Unternehmen – CETA sieht eine Paralleljustiz für Investoren vor – sei »hochbrisant«. Der Klimawandel werde »zu massiven Umbrüchen in der Industrie« führen. Wenn diese sozial und ökologisch gestalten werden sollten, seien starke staatliche Eingriffe vonnöten. Ausgerechnet jetzt diese Möglichkeiten der Staaten zu schwächen sei »kurzsichtig« und »potentiell gefährlich«, sagte Riexinger.

Über CETA sei »noch lange nicht entschieden«, erklärte das »Netzwerk Gerechter Welthandel«, zu dem viele Nichtregierungsorganisationen gehören, am Dienstag in einer Mitteilung aus Anlass der Verhandlung. »Sollte CETA vollständig ratifiziert werden, können die CETA-Ausschüsse ohne Einbeziehung der Parlamente weitreichende Entscheidungen treffen«, sagte Thilo Bode, Gründer der Organisation Foodwatch, die dem Netzwerk angehört. Dies unterlaufe Grundprinzipien der Demokratie und gefährde Standards des Verbraucher- und Umweltschutzes.

Die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), bezeichnete CETA bei der Verhandlung in Karlsruhe dagegen als »Leuchtturmprojekt der europäischen Handelspolitik«. Die EU und die Bundesrepublik bräuchten offene Märkte, »um Beschäftigung und wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern«.

In dem Verfahren wird es zum einen um die Frage der Zulässigkeit des Organstreits gehen, zum anderen steht die sogenannte Integrationsverantwortung des Bundestags im Mittelpunkt. Dieser hat nach Artikel 23 des Grundgesetzes Mitwirkungsrechte und -pflichten, wenn es um Verhandlungen der Bundesregierung mit der EU geht. Mit Integrationsverantwortung ist unter anderem gemeint, dass der Bundestag auf die Wahrung der Spielräume der Mitgliedstaaten achten soll. Das Urteil des Gerichts wird in einigen Monaten erwartet.