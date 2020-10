Debatte um Beherbergungsverbot

Christoph Schmidt/dpa Dunkle Wolken über dem Hotel- und Gastgewerbe (Stuttgart, 13.10.2020)

Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch hat sich die Auseinandersetzung um das in der vergangenen Woche beschlossene Beherbergungsverbot und indirekt auch die Debatte um den weiteren Umgang mit der Coronakrise zugespitzt. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte am Dienstag in Düsseldorf an, dass das Bundesland das Verbot, laut dem Bürger aus Orten mit sehr hohen Coronainfektionszahlen bei Reisen innerhalb der Bundesrepublik nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen können, nicht umsetzen werde. Solche Verbote ergäben »keinen Sinn«. Man müsse zudem »aufpassen, dass wir für das, was wir machen, die Akzeptanz behalten«.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, forderte am Dienstag ebenfalls, das Verbot zu überprüfen. Am Montag abend hatte bereits die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marie Luise Dreyer (SPD) angekündigt, das Verbot angesichts der »verheerenden« Rückmeldungen aus den Kommunen nicht umzusetzen. Länderregierungschefs wie Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern) und Markus Söder (CSU, Bayern) verteidigten das Verbot. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Bundestag, nannte das Beherbergungsverbot am Dienstag »unsinnig« und kritisierte die »immer schriller« werdenden Profilierungsversuche einzelner Ministerpräsidenten. Man brauche »kein Drehen an der Repressionsspirale«, sondern einen »Pandemie-Gesellschaftsvertrag«.

Merkel und die Ministerpräsidenten kommen an diesem Mittwoch erstmals seit Mitte Juni wieder im Kanzleramt zusammen. Kanzleramtschef Helge Braun soll laut Bild gegenüber den Staatskanzleichefs eine offene Debatte angekündigt haben, die »historische Dimensionen« haben könne. CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus mahnte für das Treffen unter anderem in der Frage der Beherbergungsverbote eine einheitliche Linie an; er erwarte »ein klares Signal gegen die Kleinstaaterei«. (dpa/jW)