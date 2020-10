Athen gegen Entsendung türkischen Schiffs

Athen. Die griechische Regierung sieht in der erneuten Entsendung des türkischen Forschungsschiffes »Oruc Reis« ins östliche Mittelmeer eine »große Eskalation und eine direkte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region«. Das teilte das griechische Außenministerium am Montag mit. Man fordere die Türkei auf, ihre Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen und die »illegale Aktion« sofort zu beenden. Die türkische Marinebehörde hatte am Montag informiert, das Schiff werde von Montag an bis zum 20. Oktober seismische Untersuchungen unter anderem südlich der griechischen Insel Kastelorizo anstellen. (dpa/jW)