Gefechte nach Offensive der Taliban

Kabul. In der südafghanischen Provinz Helmand sind Streitkräfte nach einer Taliban-Offensive auf die Provinzhauptstadt in schwere Gefechte verwickelt worden. Seit Tagen kämpfen Taliban und Soldaten vor allem am Westufer des Flusses Helmand nahe der Provinzhauptstadt Laschkarga, wie Provinzpolitiker am Montag berichteten. Es gebe eine unbekannte Zahl von Opfern auf allen Seiten. Nach Angaben der Provinzregierung zogen sich die Einsatzkräfte aus mehreren Gebieten zurück. Auch Zivilisten flohen vor den Kämpfen nach Laschkarga. (dpa/jW)