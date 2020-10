In Metropole Qingdao wird auf Corona getestet

Beijing. In China sollen sämtliche Einwohner der Millionenmetropole Qingdao innerhalb von fünf Tagen auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Das kündigte der Gesundheitsausschuss der Hafenstadt mit rund 9,4 Millionen Einwohnern am Montag an, nachdem dort am Vortag sechs neue Coronavirusinfektionen bestätigt worden waren. Es handelt sich um die ersten Massentests auf das Coronavirus in Festlandchina seit Monaten. Die aktuellen Ansteckungsfälle in Qingdao gingen nach Angaben der Behörden von einem Krankenhaus aus. Die Bewohner von fünf Bezirken der Stadt sollen demnach nun innerhalb von drei Tagen, die der gesamten Stadt innerhalb von fünf Tagen getestet werden. (AFP/jW)