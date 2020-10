Moskau: Waffenruhe in Berg-Karabach umsetzen

Baku. Russland pocht im Konflikt um Berg-Karabach auf die Umsetzung der vereinbarten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan. »Wir hoffen, dass die Entscheidungen von beiden Seiten strikt umgesetzt werden«, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Er äußerte sich nach einem Treffen mit seinem armenischen Kollegen Sohrab Mnazakanjan. Armenien und Aserbaidschan hatten sich unter Vermittlung Lawrows auf eine Feuerpause verständigt, die am Sonnabend in Kraft trat, aber nach wie vor brüchig ist. »Das bedeutet nicht, dass alle Probleme schnell und gleichzeitig gelöst werden«, gab Lawrow zu bedenken. Das sei ein Prozess. Es sei falsch, die politischen Verhandlungen weiter hinauszuzögern. Nach Lawrows Angaben unterstützt die Türkei die Übereinkunft. (dpa/jW)